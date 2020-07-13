شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو جنوب سيناء: تشغيل مطار سانت كاترين وتوسعته يخدم السياحة بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء بضرورة تشغيل مطار سانت كاترين وتأهيله لاستقبال الرحلات الداخلية والخارجية، من خلال رفع كفاءة التشغيل ومضاعفة المساحة الكلية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، وإنشاء ممر إضافى وحقل طائرات جديد وصالاتى سفر ووصول جديدتين، ومنطقة انتظار سيارات.

وأشار عبد اللطيف فى تصريحات اليوم إلى أن مدينة سانت كاترين مليئة بالأماكن الطبيعة الخلابة التى يجب أن يتم الترويج لها عالميا، لأنها قادرة على جلب سياح أكثر من أى مدينة سياحية وذلك فى ظل استئناف حركة السياحة الدولية لجنوب سيناء والاقبال الذى شهدته المحافظة من الاسواق السياحية منذ بداية يوليو.

وأضاف أنه يمكن استغلال مدينة سانت كاترين فى السياحة العلاجية لما تتمتع به من جو معتدل ونظيف ونقى نظرا لارتفاعها عن سطح البحر، هذا بخلاف تمتعها بنباتات طبية وعشبية نادرة مثل السموة والحبك والزعتر والشيح والعجرم والعتوم والبثيران والطرفة والسكران وتكثر بها ينابيع المياه والزراعات المثمرة، كما توجد بعض آبار المياه ذات الأهمية التاريخية مثل ببئر الزيتونة وبئر هارون.

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واقترح عاطف عبد اللطيف بضرورة عقد مؤتمر موسع بمدينة سانت كاترين برعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وذلك لطرح الفرص الاستثمارية والسياحية أمام المستثمرين بما يتناسب مع مدينة سانت كاترين على أنها محمية طبيعية، وطرح الفرص الاستثمارية السياحية بالمدينة والبيئية والاستشفائية والعلاجية وأيضا السياحة الدينية.

وأكد أنه لا يوجد بسانت كاترين سوى 4 فنادق ولابد من التوسع فى انشاء الفنادق، منوها إلى أنه إذا أحسن استغلال مدينة سانت كاترين فيمكنها وحدها أن تسهم بدخل سياحى يماثل ضعف ما تحققه السياحة المصرية مجتمعة فهذه المدينة مقدسة يجب أن يكون تسويقها على أساس ما تملكه من تفرد دينى يجعل الملايين حول العالم يرغبون فى زيارتها.

وأشار إلى أهمية عقد مؤتمر للسياحة الاستشفائية بمدينة سانت كاترين ودعوة كل المعنيين بهذا المجال حول العالم وطرح فرص استثمارية تجذب المستثمرين فى إنشاء منتجعات صحية ومستشفيات ومراكز طبية مع طرح مميزات للاستثمارات السياحية والاستشفائية بالمدينة.

وكذلك التسويق لسانت كاترين أيضا على أنها مسجلة ضمن المحميات الطبيعية بالتراث العالمى بمنظمة اليونسكو وهذه نقطة غائبة عن برامج التسويق للمدينة رغم أهميتها.