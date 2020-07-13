شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود صندوق تحيا مصر للتنمية العمرانية و مواجهة العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مليار جنيه مساهمة في إنشاء مدينة تحيا مصر بالأسمرات909 ملايين جنيه مشاركة في تأسيس مدن بشائر الخير بالإسكندرية150 مليون جنيه لفرش وتأثيث 9 آلاف وحدة سكنية بالأسمرات والمحروسةإحلال وتجديد 123 عقارا في حي العسال بمنطقة شبرا وإنشاء سوق حضاري للباعة الجائلين بتكلفة 91 مليون جنيهرفع كفاءة 10 آلاف منزل في 332 قرية بـ 18 محافظة بتكلفة 300 مليون جنيه14 مشروعا في مجالات الاسكان والمرافق والرعاية الصحية لمواطني محافظة أسوان23 مشروعا في مجالات التنمية المتكاملة بثلاث قرى في مركز طهطها بمحافظة سوهاج

ظلت المناطق العشوائية وغير المخططة خطرا يهدد حياة الآلاف من سكانها على مدار عقود طويلة، دون حل ينهي معاناتهم، حيث افتقرت تلك التجمعات العشوائية لأبسط متطلبات العدالة الاجتماعية.

ومنذ إنشاء صندوق تحيا مصر وضع على عاتقه مهمة المشاركة بفاعلية في توفير مسكن آمن ومتكامل الخدمات والمرافق لسكان العشوائيات والمناطق المهددة للحياة ورفع كفاءة القرى الأولى بالرعاية وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي لمواطنيها وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في خطوة رسمت ملامح عصر جديد لحياة بلا معاناة للالاف من سكان تلك المناطق.

مدينة تحيا مصر بالأسمراتوقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر ، إن الصندوق أسهم في تأسيس مدن تحيا مصر بحي الأسمرات بالمقطم بتكلفة مليار جنيه، للارتقاء بحياة أكثر من 80 ألف مواطن من المناطق العشوائية، في شكل مجتمع عمراني جديد متكامل المرافق والخدمات يضم 429 عمارة تستوعب 18 ألف وحدة سكنية و281 وحدة تجارية وعشرات المناطق الخدمية والترفيهية، وكذا مدينة شبابية رياضية. كما شارك الصندوق في فرش وتأثيث 6300 وحدة سكنية بمدينةتحيا مصر بالأسمرات 2700 وحدة بحي المحروسة، لتسكين الأسر المنقولة من المناطق المهددة للحياة كالمقطم ومنشأة ناصر وعزبة خير الله وتل العقارب، ويتضمن الفرش والتأثيث بكل وحدة سكنية: غرفة نوم رئيسية، غرفة أطفال، غرفة معيشة، ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، شاشة إل سي دي.وأضاف وفرت مدينة تحيا مصر بديلا آمنا للأهالي من قاطني المناطق المهددة للحياة، في شكل مجتمع عمراني جديد متكامل المرافق والخدمات في بيئة صحية، إذ تعتبر مدينة تحيا مصر بالأسمرات أول مجتمع يتم من خلاله تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بسكان المناطق المهددة للحياة اجتماعيا واقتصاديا وصحيا.

وأوضح عبد الفتاح أن مشاركة الصندوق في توفير سكن كريم لأهالي المناطق المهددة للحياة لا تتوقف عند توفير الوحدة السكنية وأنما تمتد نحو تنظيم أنشطة التنمية الاجتماعية والصحية ومنها

"نور حياة"

حيث نظم صندوق تحيا مصر على مدار يومين قافلة طبية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار على تلاميذ الصف الأول الابتدائي بمدارس الأسمرات ، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "نور حياة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي يناير 2019.

واستهدفت القافلة الطبية 1200 تلميذ وتم توفير النظارات الطبية للحالات المكتشف إصابتها بإحدى مسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا.

" التوعية ضد مخاطر الإنترنت"

مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية جزء لا يتجزأ من مفهوم التنمية الشاملة المطبق في مدينة تحيا مصر، لذا حرص الصندوق على توفير شتى صور الرعاية الاجتماعية لسكان مدينة تحيا مصر بالأسمرات، فلم يكن الهدف مجرد توفير مباني لسكن آمن فقط، بل تمتد رؤية الصندوق إلى توفير حياة كريمة بمعناها الشامل

فيتم تنظيم حملات لتوعية الأطفال ضد جرائم عديدة يمكن أن يتعرضوا لها على الإنترنت، فتم توفير وحدات متنقلة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعليم وتنمية مهارات أطفال المدينة حول الاستخدام الآمن للإنترنت.

"تعليم الكبار"

كما تم توفير فصلين لمحو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع إحدى المؤسسات الدولية في مجال التنمية البشرية ..

"مكافحة الإدمان"

كما تشهد مدينة تحيا مصر تنظيم فعاليات بشكل منتظم للتوعية ضد مخاطر تعاطي المخدرات بين الشباب والأطفال وذلك من خلال أنشطة فنية وثقافية استفادت منها 7800 أسرة من خلال متخصصين من صندوق مكافحة الإدمان.

تنمية مهارات الأطفال

يتم تنظيم معسكرات ترفيهية واجتماعية لأطفال مدينة تحيا مصر بحي الأسمرات، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التنمية البشرية، لإعطاء أطفال حي الأسمرات فرصة ومساحة كبيرة لإظهار قدراتهم وتحفيزهم على مواجهة السلوكيات الخاطئة في المجتمع، حيث تتضمن المعسكرات برامجا ترفيهية ورياضية وتثقيفية

توفير المواد الغذائية

يحرص الصندوق على دعم الأسر داخل مدينة تحيا مصر بالأسمرات من خلال تنظيم قوافل لتوفير المواد الغذائية ضمن مبادراته لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، وكذا العمالة غير المنتظمة لاسيما خلال جائحة كورونا المستجد.

تمويل سيدات منشأة ناصر

قام الصندوق بتمويل سيدات منشأة ناصر المزمع انتقالهن لحي الأسمرات،

بنحو 7 ملايين جنيه، لتمكينها من إدارة مشروع متناهي الصغر وقد بلغ عدد المستفيدات من هذا المشروع 2492 سيدة

إعمار القرى الأكثر احتياجًاوعلى مستوى تطوير القرى الأكثر احتياجا أشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أنه تم الانتهاء من إعمار ورفع كفاءة 10 آلاف منزل متهدم في 332 قرية لحماية الأسر من قسوة الشتاء، في 18 محافظة، بتكلفة 300 مليون، فيما شملت الأعمال: تأهيل مبنى المنزل، وتبليط الارضيات، وأعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم الحوائط وإقامة الأسقف، جاء ذلك بعد دراسة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون الأولوية في الاختيار للأرامل، والسيدات المعيلات، وذوي الاحتياجات الخاص.وامتدت جهود صندوق تحيا مصر في مواجهة العشوائيات لتشمل تطوير البنية التحتية والمرافق التعليمية والخدمية لعشرة قرى إضافية في محافظات أسيوط – سوهاج – قنا بتمويل 213 مليون جنيه تخدم 75 ألف مواطن، حيث تضمن المشروع أعمال بناء وتأهيل المدارس ومراكز الشباب ومكاتب البريد مع رفع كفاءة شبكة المياه وإنشاء شبكة للصرف الصحي.

في السياق ذاته استطاع الصندوق تنفيذ خطة التنمية الشاملة لخدمة 30 ألف مواطن بقرى (الشيخ زين الدين - السوالم - عرب بخواج) بمركز طهطا، من خلال تنفيذ 23 مشروعًا بمجالات التعليم والإسكان والرعاية الصحية والمرافق والشباب والرياضة، وكذا دعم الجمعيات الأهلية، ودعم أصحاب الهمم، إلى جانب التمكين الاقتصادي.



منطقة العسال



كما قام الصندوق بتنفيذ مشروع إحلال وتجديد مساكن منطقة العسال بحي شبرا بتكلفة 91 مليون جنيه لإعادة تأهيل 123 منزلا متهدما بالإضافة إلى 48 محلًا تجاريًا، بجانب النهوض بشبكة الصرف الصحي وأعمال التنسيق الحضاري التي تضمنت بناء سوق لاستيعاب الباعة الجائلين في 41 محلًا.

بشائر الخير- محافظة الإسكندريةولم تتوقف جهود الصندوق نحو معاونة الدولة للقضاء على العشوائيات عند حدود محافظة القاهرة، فقد أسهم الصندوق في بناء مدن بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية، التي تطبَّق مفهوم الإحلال والتجديد حيث قدم نموذجًا مبهرًا للتطوير العمراني في منطقة غيط العنب دون نقل سكانها، بمساهمة قدرها 909 ملايين جنيه.تنمية نصر النوبةكما امتدت يد الصندوق في أقصى الجنوب في محافظة أسوان حيث أولى صندوق تحيا مصر اهتمامه بتنفيذ 14 مشروعا في مجالات الاسكان، الرعاية الصحية، الصرف الصحي، ومياة الشرب لتلبي الاحتياجات الحيوية لنحو 400 ألف نسمة في مركز نصر النوبة وباقي مراكز المحافظة وذلك بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه .وتشمل المشروعات التالي:مشروع إسكان جبل الزلط (أ)

توصيل المرافق لعدد 6 عمارات لتجهيزها للتسكين وتشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء تخدم ألف مواطن

مشروع إسكان جبل الزلط (ب)

استكمال الإنشاءات والمباني وتشطيب 144 وحدة سكنية تخدم 720 مواطنا

مشروع تطوير مستشفى بنبان

رفع كفاءة مبنى المستشفى وتجهيزاتها بسعة 18 سريرا، وتجهيز غرفة عمليات، عيادات خارجية، صيدلية، معمل، وغرفة آشعة تخدم 25 ألف مواطن

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مشروعا وحدة إطفاء مدينة الصداقة وقرى نصر النوبة

إنشاء وحدة إطفاء كاملة التجهيز لمدينة الصداقة الجديدة، تتضمن خزان أرضي سعة 100م3، بالإضافة لتوفير سيارات الإطفاء لعدد 4 قرى بمركز نصر النوبة وفقاً لاحتياجات المركز

مشروع خط مياه بطول 5.15كمإحلال وتجديد خط مياه الشرب بمركز نصر النوبة شامل غرف المحابس والتوصيلات يخدم 2000 مواطن

مشروع توصيل المرافق للمنطقة الحرفية في (الجنينة والشباك)

تضمن المشروع أعمال توفير شبكات المياه والصرف والكهرباء والطرق للمنطقة الحرفية بقرية الجنينة والشباك والتي تضمن 850 ورشة ستوفر فرص عمل تخدم 4250 أسرة

مشروع إستكمال قريتي الظهير

استكمال بناء عدد 200 منزل ريفي بقريتي وادي العرب الجديدة وإبريم الجديدة بظهير مركز نصر النوبة تخدم 1200 مواطن

مشروع مركز حضانات الوحدة الصحية بقرية النزل

توفير التجهيزات الطبية لقسم حضانات بالوحدة الصحية في قرية النزل مزودة بجهاز تنفس صناعي شاملة جميع المستلزمات لتخدم 4000 مواطن

مشروع مركز صندوق تحيا مصر للغسيل الكلوي بـ"حميات أسوان"

إنشاء وتجهيز مركز غسيل كلوي في مستشفى حميات أسوان بسعة 40 سريرا ومزود بغرف عزل يخدم 35000 مواطن

مشروع المرافق الداخلية لإسكان الأولى بالرعاية بالطويسة

تصميم وتنفيذ شبكات الموقع العام والمرافق الداخلية لموقع لإسكان الأولى بالرعاية بالطويسة وتشمل شبكات المياه، الصرف، الطرق والكهرباء لتخدم 2160 مواطن

مشروع محطة مياه سعة منطقة عنيبة

يتضمن المشروع إنشاء محطة مياة سعة 5000م3/ يوم بمنطقة عنيبة لتخدم 25000 مواطن

مشروع تطوير مركز شباب بمدينة نصر النوبة

يشمل إعادة تأهيل ملعب خماسي لكرة القدم وتجهيزه بالمقاعد وتأهيل ملعب كبير لكرة القدم لخدمة 10000 مواطن

مشروع شبكات الصرف الصحي لـ 3 قرى بنصر النوبة

يشمل تصميم وتنفيذ شبكات الانحدار ومحطات رفع وخطوط طرد الصرف الصحي لثلاث قرى بمركز نصر النوبة ليخدم 70000 مواطن.