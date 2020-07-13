شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل رحلة طيران جديدة قادمة من سويسرا تقل 137 سائحا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الاثنين، رحلة طيران جديدة قادمة من أحد المطارات السويسرية، تقل على متنها 137 سائحا، وهى تعد الرحلة الخامسة التى تصل من سويسرا عقب قرار فتح المطارات بالمدن السياحية لاستقبال السياحة الخارجية.

واستقبلت إدارة مطار الغردقة الدولى ركاب الطائرة بالورود والهدايا التذكارية عقب وصولهم أرض المطار ، فيما تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة مع ركاب الطائرة عقب وصولهم وحتى خروجهم من المطار .

وأكدت سلطة الطيران المدنى بمطار الغردقة ، الإجراءات الوقائية المتبعة فى المطارات المصرية، على رأسها قياس درجة الحرارة من خلال الكاميرات الحرارية والالتزام بالعلامات الارشادية بصالات الوصول وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعى والزامهم بارتداء الكمامات، إلى جانب تعقيم الركاب والحاقائب بمواد التعقيم فى أماكن تواجد الركاب بصالات السفر والوصول.

من جانبه اكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة ، أن الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة، شملت تخصيص ممرات دخول من أمام الكاميرات الحرارية الموجودة بصالات الوصول بالمطار لبيان درجة حرارة الركاب من خلال الشاشات المتصلة بالكاميرات، والتزام الراكب بارتداء ماسك طول الرحلة والحفاظ على التباعد بين الركاب عند صعود ونزول الطائرة، والتزام الراكب باستيفاء الإقرار الصحى قبل الصعود إلى الطائرة من مطار السفر وتقديمه إلى سلطة الحجر الصحى بمطار الغردقة الدولي.

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وصول السياحة الخارجية لمطار الغردقة

وصول السياحة الخارجية لمطار الغردقة