شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان الامتحانات بكلية البنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد منذ قليل، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لجان الامتحانات بكلية البنات فى اليوم الأول لانطلاقها، حيث رافقه خلال الجولة التى أجراها للاطمئنان على سير العمل واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، د. رقية شلبى عميدة الكلية ود. هيام الزاهد وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد د. عبد الفتاح سعود بالإجراءات التى اتبعتها إدارة الكلية حيث تم تخصيص ثلاث ممرات لدخول الطالبات، موضحاً عليها مسافات التباعد الواجب الحفاظ عليها والمسار الواجب على الطلاب إتباعه للوصول للجنة وتخصيص أربع ممرات أخري لخروج الطلاب والتأكيد على عدم وجود أي تجمعات بين الطلاب قبل وبعد الإمتحانات مع التأكيد على قياس درجات الحرارة لكافة الطلاب والمراقبين.

وأوضحت د. رقية شلبى عميدة الكلية، أنه تم تجهيز 50 لجنة يتراوح عدد الطالبات بكل لجنة من 15 إلى 20 طالبة على مسافة تباعد 180 سم وتم توزيع الطلاب على أربع فترات للامتحان على مدار أيام الأسبوع.

ورفعت جامعة عين شمس، حالة الطوارئ، تزامنا مع انطلاق ماراثون امتحانات الفرق النهائية، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص ببدء انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية بالجامعات خلال يوليو الجاري، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للتخرج.

واستعدادا لامتحانات الفرق النهائية، اتخذت جامعة عين شمس كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد، ووفقاً للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة الصحة، حرصًا على صحة وسلامة أبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة. ويخوض ماراثون الامتحانات بجامعة عين شمس 49,500 طالب على مستوى كليات الجامعة، على أن تتراوح فترات الامتحانات في اليوم الواحد ما بين فترة واحدة ببعض الكليات كما في ( كلية الهندسة- طب الأسنان – الصيدلة – التمريض )، أو فترتان كما في كليات (الطب - الحاسبات و المعلومات- الألسن – التربية – التربية النوعية – العلوم – الحقوق) ، أو أكثر من فترتين لتصل إلى ثلاث أو أربع فترات مثل كليات (التجارة – الآداب – البنات ).