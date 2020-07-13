خلال 24 ساعة.. ضبط 169 سلاح ناري وتنفيذ 55 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون. أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (169 قطعة سلاح ناري، بحوزة 152 متهم Advertisements ضبط (205) قطعة سلاح أبيض. ونجحت الحملة في تنفيذ 55 ألف و442 حكم قضائي متنوع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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