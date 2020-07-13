لتوفر ركن الدفاع عن النفس.. الجنايات تبرئ محام من قتل شاب في الأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
قضت محكمة جنايات الأميرية، المنعقدة بعابدين، اليوم الإثنين، ببراءة المحامي أحمد عصام من اتهامه بقتل شاب في الأميرية.
وترافع المحامون مصيلحي بكر، ومحمد سيد عيد، ومحمود زكريا عن المتهم، ودفعوا بتوافر ركن الدفاع الشرعي عن النفس، ومشاهدة الفيديوهات التي تثبت دفاع المتهم عن نفسه ضد المجني عليه وآخر.
بدأت تفاصيل الواقعة في أول مايو 2019، بورود إخطار لقسم شرطة الأميرية من المستشفى يفيد وصول "وليد. ص" مصابًا بجرح قطعي نافذ وتوفي قبل إسعافه إصابة آخر.
ودلت التحريات أن المتوفى زوج شقيقة المتهم أحمد عصام وحدثت مشاجرة بينهما، لكنه يوم الحادث استعان بآخر وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء فتمكن من انتزاع "سكين" وطعن الضحية وشريكه.
وعقب انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة القضية لمحكمة الجنايات التي برأت المتهم لتوافر ركن الدفاع عن النفس ضد المعتدين.
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