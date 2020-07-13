ارتكبوا 7 حوادث.. ضبط تشكيلين عصابيين في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 6 متهمين، ارتكبوا 7 حوادث متنوعة .
وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبطت الحملات 14 متهمًا، لممارستهم أعمال البلطجة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.
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