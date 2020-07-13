ضبط 199 شخصا بحوزتهم 22 كيلو مخدرات في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكبرة، لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وضبط الخارجين على القانون. أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط 185 قضية مخدرات بحوزة 199 متهم، ضُبط خلالها 22 كيلو جرام مواد مخدرة متنوعة و766 قرص مخدر. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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