شرطة المرور تضبط 23 ألف مخالفة مرورية وتُعيد "دراجتين وسيارة" مُبلغ بسرقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: وجهت الإدارة العامة للمرور، الحملات المرورية المُكبرة، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (23 ألف و 794) مخالفة مرورية. Advertisements ونجحت الحملات في إعادة (2 دراجة نارية – سيارة ) مُبلغ بسرقتها. وفي مجال فحص السائقين، فحصت الحملات (90) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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