26 رحلة تغادر مطار القاهرة تقل 2317 راكبًا إلى عدة دول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، 26 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالخارج وعلى متنها 2317 راكبًا من جنسيات مختلفة، وذلك بعد عودة حركة الطيران المنتظم بالمطارات المصرية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات شهدت السفر شهدت إقلاع 26 رحلة دولية في طريقها لعدة دول بالخارج منها، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، النمسا، اليونان، روسيا، نيجيريا، الكويت، السعودية، الإمارات، البحرين، أثيوبيا، عمان، بيروت، السودان، اليمن، وتم إنهاء إجراءات سفر الركاب من مختلف مباني المطار.

وأشارت المصادر، إلى اتخاذ سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.