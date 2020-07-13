إغلاق 22 مركزًا بيطريًّا مخالفًا.. "الزراعة": حملات على مراكز تداول الأدوية البيطرية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه كلَّف مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بتكثيف حملات التفتيش على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات؛ للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها، وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن مديريات الطب البيطري نفذت بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية حملة مكبرة في 5 محافظات؛ هي (كفر الشيخ، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، الإسكندرية)؛ حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 82 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات، وتم رصد 15 مركزًا مخالفًا ما بين العمل دون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

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وأكدت الوزارة أنه تم إصدار 5 قرارات إدارية لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل دون ترخيص بعدد 5 منشآت بيطرية بمحافظات: (الإسماعيلية – كفر الشيخ - الاسكندرية)، تم عمل 2 محضر (جنح) بمحافظة كفر الشيخ ومحاضر إدارية بمحافظات: الإسماعيلية – الشرقية – الدقهلية – الإسكندرية.

تم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد (17) مركز بيطري مخالف بمحافظات: كفر الشيخ – الإسماعيلية – الدقهلية.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.