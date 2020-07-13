كيف تتعامل "الري" مع موسم أقصى الاحتياجات؟.. رئيس المصلحة يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، إن وزارة الموارد المائية والري رفعت حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع موسم أقصى الاحتياجات؛ بهدف تلبية احتياجات الزراعات الصيفية وضمان تصريف الحصص المائية المقررة، مشيرًا إلى تشكيل غرف عمليات بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف خالد: يبدأ موسم أقصى الاحتياجات مع بداية الموسم الصيفي وتزداد التحديات كلما زادات الطلبات أو المخصصات المائية.

وتابع رئيس مصلحة الري، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، أن غرف العمليات تتابع حالة الري والصرف على مدى الـ24 ساعة، بالإضافة إلى تكليف مهندسي الري بالمراكز المختلفة بالمرور على الترع؛ لضمان ري المزارعين من أراضيهم.

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ولفت خالد إلى عمل منوبات على الترع والمصارف وسرعة حل أي مشكلة قد تظهر من خلال سرعة وصول المعدات لتنفيذ عمليات التطهير، والوقوف علي أية مشكلات قد تطرأ بالمياه بما فيها مياه الشرب.

وأوضح رئيس مصلحة الري أنه تم عمل النوباتجيات لمتابعة مناسيب المياه وتصرفاتها بالترع والرياحات والتنسيق الدائم والمستمر، علاوة على غرفة عمليات من حماية النيل لمتابعة التعديات على المجاري المائية، وتحرير محاضر لأي تعديات وإحالتها إلى النيابة العسكرية وتخصيص رقم ساخن لتلقي الشكاوى.

وأردف خالد بأنه تم اتخاذ كل التدابير المطلوبة لتنفيد أعمال التطهير ونزع الحشائش، بالإضافة إلى تنفيذ خطة تأهيل الترع من خلال مجموعات العمل على مدار الساعة.

وأشار رئيس مصلحة الري إلى ضخ كميات المياه في الوقت الكافي وعمل صيانة الترع للتأكد من سلامة الجسور.