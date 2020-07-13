بفئة 10 جنيهات فقط.. البنك المركزي يكشف موعد بدء العمل بالعملة البلاستيكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إنه سيتم إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك بالتزامن مع تشغيل المطبعة الجديدة للبنك المركزي المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفئة 10 جنيهات فقط.

وأضاف نجم، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، اليوم الإثنين، أن العملة البلاستيكية لن تلغي نظيرتها القديمة والمعمول بها حاليًّا، وللمواطن الحق في استخدامها بشكل طبيعي دون أدني مشكلة، خصوصًا أن العملة البلاستيكية تفرق في نوعية الورق فقط؛ فالجديدة ستكون من مادة البوليمار وليس هناك أي فارق في قوة الإبراء.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير؛ لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدوله حول مشروع قانون البنك المركزي، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده في جلسات سابقة.

ويهدف مشروع قانون البنك المركزي إلى تعزيز استقلالية البنك المركزى في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة؛ سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، والنص على أن تكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.

وأوصى تقرير اللجنة الاقتصادية باستحداث لجنة تُسمى "الاستقرار المالي"؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أية أزمة مالية وإدارتها في حال حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.