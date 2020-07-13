"دفاع النواب": مصر وجهت رسائل مهمة خلال "حسم 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر وجهت رسائل هامة من خلال تنفيذ المناورة حسم 2020، في مقدمتها أن مصر وقواتها المسلحة قادرة على حماية أمنها القومي بإمكانيات جيشها القادر على مواجهة جميع التحديات و بقدرات فائقة، لكنه جيش رشيد.

وأضاف "عامر"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأثنين، أن الرسالة الثانية مفادها أن الأمن القومي الليبي جزء من الأمن القومي المصري لاسيما والعلاقات الممتدة بين كل من البلدين، بل وعلاقات المصاهرة والدم التي تربط الشعبين.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: "الرسالة الثالثة للعالم أجمع بأن مصر قادرة بفضل الله وقوة قواتها المسلحة وقيادتها السياسية على مواجهة أي تهديدات قد تؤثر على أمنها القومي بقواها الشاملة، وأنها تستطيع أن تواجة جميع الأمور بحكمة ورؤية، وبالقوة إذا تطلب الأمر ذلك".