مصر | استمرار حبس الممثلة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها بالبساتين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر استمرار حبس الممثلة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، تجديد حبس الممثلة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة خلال التحقيقات، اعترفت أنها قتلته متعمدة، خاصة أنها كانت تريد التخلص منه بسبب إهانته لها أمام الناس والمعاملة غير الإنسانية، وأوضحت بيبرس أنها طعنته 3 طعنات في الصدر والقلب، ثم بعدما سالت دماؤه، حاولت أن تضمد جراحه مع العاملة الإثيوبية التى تعمل فى منزلها بالبساتين إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين من التحقيقات أن المجنى عليه يعمل صاحب شركة مقاولات، ويبلغ من العمر 42 سنة، وأمرت النيابة فى وقت سابق بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقى قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا من الأهالي، بوجود شخص متوفى بعقار في شارع شوقي عبدالمنعم تقسيم اللاسلكي دائرة القسم، بالانتقال والفحص، تم العثور على جثة رجل، مقيم محل البلاغ، وبفحص الجثة، تبين أن بها إصابات عبارة عن جرح طعني نافذ بالصدر، وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

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في سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع سماعات صغيرة الحجم عبر موقع "فيس بوك" لاستخدامها في أعمال الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص، بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع سماعات للغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، أسفرت جهود الفحص الفنى وجمع المعلومات عن تحديد مرتكب الواقعة طالب، مقيم دائرة مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن سوهاج تم إستهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها ومحادثة بينه وآخرين تتضمن الإتفاق على بيع السماعات المشار إليها، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق استفادة مادية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".