أخبار مصر | صيدليات العزبي: ندرب طلبة من جنسيات عربية وأفريقية.. واستشارات علمية بشأن كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صيدليات العزبي: ندرب طلبة من جنسيات عربية وأفريقية.. واستشارات علمية بشأن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أحمد الشافعي مدير الأكاديمية العلمية لصيدليات العزبي: إن الفترة المقبلة ستشهد تحولًا يشمل تدريبًا مهاريًا كبيرًا لصيادلة من خارج العزبي، مشيرًا إلى مد خدمة الكول سنتر بمكتب علمي استشاري.

وتابع في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: بعد تصاعد أزمة (كوفيد-19) أنشأنا منصة تدريب رقمي عن طريق الإنترنت، كما تشارك الأكاديمية في صناعة القرار للعزبي، حيث قدمنا الخدمات والاستشارات الطبية كاملة في ظل أزمة كورونا.

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برامج تدريبية متنوعة

وأعلن وضع سلم وظيفي للعاملين، متابعًا: أصبح لدينا (صيدلي- صيدلي أول - صيدلي استشاري)، وأيضًا نفس الأمر ينطبق على موظفي التجميل، لافتا إلى تدريب طلاب من جنوب السودان وسوريا ولبنان واليمن والعراق وليبيا، ومنهم من تم تشغيلهم في صيدليات العزبي، موضحًا أن الأكاديمية تدرس التحول لمصدر لتجهيز العاملين قبل العمل، بحيث يعد الهدف الرئيسي تطوير المهنة وليس الربح.

ومن جانبه، قال الدكتور يحيى زكريا، مدير أول إدارة المكتب العلمي والتدريب بصيدليات العزبي: إننا أول إدارة تدريب أنشئت للصيدليات في الوطن العربي، وكان الهدف من ذلك توفير أفضل خدمة للعميل، وحينما بدأنا كنا على مستوى الصيادلة فقط، ثم توسعنا في البرامج التدريبية لتشمل جميع الفئات الموجودة بالصيدليات، ثم انتقلنا إلى مرحلة تدريب مقدمي الخدمة للعاملين في المبنى الإداري، ونستهدف الوصول لـ99.9% من العاملين بصيدليات العزبي بنهاية 2021.