أخبار مصر | التفاصيل الكاملة لتوقيع عقد إنشاء محطة محولات الضبعة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لتوقيع عقد إنشاء محطة محولات الضبعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح اليوم الاثنين، مع شركة المدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة، عقد إنشاء محطة محولات الضبعة.

وأكدت مشالى، في بيان صحفي، أن هذا المشروع يهدف إلى تدعيم الشبكة القومية الموحدة بمنطقة الساحل الشمالي، وذلك بديلا عن المحطة المؤقتة القائمة.

ويتبع هذا المشروع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا ويتم تمويله من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة إجمالية 303 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

تأتى مثل تلك الأعمال تأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتدعيم الشبكة الكهربائية بالمحافظات المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء، ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام.