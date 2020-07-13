أخبار مصر | السفارة الإسبانية تهدي متحف الحضارة 4 آلاف كتيب ومطوية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السفارة الإسبانية تهدي متحف الحضارة 4 آلاف كتيب ومطوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الأستاذ الدكتور أحمد الشربيني، المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، السفير رامون جيل كاساريس، سفير دولة أسبانيا في القاهرة والسيدة مونت سيرات موما، المستشار الثقافي الإسباني، ووفد مرافق من السفارة الإسبانية في القاهرة، وذلك في مقر المتحف صباح اليوم في إطار التعاون بين المتحف والدول الصديقة المهتمة بالحضارة المصرية.

وترجمت السفارة الأسبانية، عددا من الكتيبات والمطويات الخاصة بالمتحف القومي للحضارة المصرية، من اللغة العربية إلى اللغة الإسبانية.

وطبعت السفارة، 2000 كتيب و2000 مطوية عن المتحف باللغة الإسبانية على نفقتها.

وأوضح الدكتور الشربيني، أن السفير الإسباني والمستشار الثقافي، أهديا المتحف هذه النسخ تأكيدًا على التعاون المشترك وعلي إهتمام أسبانيا بالمتحف وأهميته.

وأضاف أن السفير وأعضاء وفد السفارة قاموا بجولة تفقدية للمتحف أصطحبهم خلالها الأستاذة إيناس جعفر نائب المشرف العام للشئون الآثارية وفيروز فكرى مسئولة العلاقات الدولية بالمتحف.

وأكد الزائرون أن المتحف يعتبر واحدًا من أهم متاحف الحضاره مما له من تصميم عصري من الخارج، ومن الداخل يوضح تفاصيل الحضارة المصرية عبر العصور، إلى جانب موقعه المتميز في قلب منطقه مصر القديمة على ضفاف بحيرة عين الصيرة وقربه من منطقة مجمع الأديان.

كما أعرب السفير عن اهتمامه بدعم التعاون مع المتحف حيث أن هذه الكتيبات ستتيح للزوار المتحدثين بالإسبانية التعرف على المتحف بلغته الأم وأنها ستكون بدايه لتعاون مثمر فى المراحل القادمه بين المتحف القومى للحضاره المصريه والسفاره الإسبانية بمصر.

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