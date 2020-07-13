أخبار مصر | السفارة الإسبانية تهدي متحف الحضارة 4 آلاف كتيب ومطوية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السفارة الإسبانية تهدي متحف الحضارة 4 آلاف كتيب ومطوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقبل الأستاذ الدكتور أحمد الشربيني، المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، السفير رامون جيل كاساريس، سفير دولة أسبانيا في القاهرة والسيدة مونت سيرات موما، المستشار الثقافي الإسباني، ووفد مرافق من السفارة الإسبانية في القاهرة، وذلك في مقر المتحف صباح اليوم في إطار التعاون بين المتحف والدول الصديقة المهتمة بالحضارة المصرية.
وترجمت السفارة الأسبانية، عددا من الكتيبات والمطويات الخاصة بالمتحف القومي للحضارة المصرية، من اللغة العربية إلى اللغة الإسبانية.
وطبعت السفارة، 2000 كتيب و2000 مطوية عن المتحف باللغة الإسبانية على نفقتها.
وأوضح الدكتور الشربيني، أن السفير الإسباني والمستشار الثقافي، أهديا المتحف هذه النسخ تأكيدًا على التعاون المشترك وعلي إهتمام أسبانيا بالمتحف وأهميته.
وأضاف أن السفير وأعضاء وفد السفارة قاموا بجولة تفقدية للمتحف أصطحبهم خلالها الأستاذة إيناس جعفر نائب المشرف العام للشئون الآثارية وفيروز فكرى مسئولة العلاقات الدولية بالمتحف.
وأكد الزائرون أن المتحف يعتبر واحدًا من أهم متاحف الحضاره مما له من تصميم عصري من الخارج، ومن الداخل يوضح تفاصيل الحضارة المصرية عبر العصور، إلى جانب موقعه المتميز في قلب منطقه مصر القديمة على ضفاف بحيرة عين الصيرة وقربه من منطقة مجمع الأديان.
كما أعرب السفير عن اهتمامه بدعم التعاون مع المتحف حيث أن هذه الكتيبات ستتيح للزوار المتحدثين بالإسبانية التعرف على المتحف بلغته الأم وأنها ستكون بدايه لتعاون مثمر فى المراحل القادمه بين المتحف القومى للحضاره المصريه والسفاره الإسبانية بمصر.
تطورات أزمة كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.