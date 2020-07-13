شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 4 أطنان لحوم فاسدة قبل توزيعها على الأسواق في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن حملات الطب البيطرى بالمحافظة، تمكنت من ضبط 4 أطنان من اللحوم الفاسدة، كانت جاهزة للبيع على المستهلكين بالأسواق، وتم ضبطها.

وأوضح المحافظ في بيان اليوم، أن الحملات تمكنت أيضا من ضبط نصف طن أعلاف منتهية الصلاحية و202 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في إحدى المحلات ومعروضة للبيع، وتم التحفظ على المضبوطات وإعدامها، فيما تباشر التحقيقيات.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق، والمحلات التجارية لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.