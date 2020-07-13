شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الكهرباء: 19 ألفا و100 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة في الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مرصد الكهرباء، بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الإثنين، بلغت 19 ألفا و100 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
وتوقع المرصد في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 28 ألفا و600 ميجاوات، مقابل 28 ألفا و300 ميجاوات، أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ، أمس، 22 ألفا و800 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل، ظهر اليوم، باللون الأخضر، منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر، أمس الأحد، باللون الأخضر طوال اليوم.
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