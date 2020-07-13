شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها التعليمي» تعلن انحسار أعداد المصابين بـ «كورونا»: «احذروا.. العدوى موجودة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى بنها التعليمي المخصصة لحجز الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة القليوبية، انحسار أعداد المصابين وتناقص حدة المرض.

وقالت المستشفى على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «الحمد لله فيه تناقص في أعداد حالات كورونا اللي بتيجي المستشفى، بالإضافه لتناقص حدة المرض».

وأضافت مستشفى بنها التعليمي: «ولكن دا مش معناه إن المرض انحصر، العدوي موجودة ولكن بصورة أقل حدة وبأعراض أخف، وده سمح بعزل الحالات وعلاجها بالمنازل، ومع اتضاح الصورة أكتر بالنسبة لأعراض وطريقة التعامل الطبي مع العدوى أصبح الأمر أكثر سهولة عما كان عليه الحال في بداية الجائحة، علينا الحظر في الفترة القادمة للحفاظ على كبار السن وضعاف المناعة وأصحاب الأمراض المزمنة بالتباعد الاجتماعي، والبعد عن أماكن التجمعات ولبس الكمامات مع المحافظة على النظافة المستمرة والتغذية السليمة، وإن شاء الله الأمور تعدي على خير وربنا يحفظنا جميعا».