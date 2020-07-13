شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: خطة تنفيذية لعمل لجنة وضع أسئلة الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الصحة والسكان، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مجدي الصيرفي، أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، لوضع خطة تنفيذية وتوصيف الأعمال الإدارية والمالية المطلوبة للجنة وضع أسئلة الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب، وذلك تنفيذا للقانون الجديد الذي صدر في سبتمبر عام 2019 من مجلس النواب وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

ويُشترط القانون للقيد لأول مرة في سجل مزاولة مهنة الطب، اجتياز الامتحان القومي لمزاولة المهنة الذي تشرف على عقده الهيئة المختصة بالتدريب الإلزامى للأطباء سواء كان ذلك خلال فترة دراسته أو بعدها، ويتولي وضع معايير وشروط ومتطلبات اجتياز الامتحان لجنة تشكل برئاسة وزير الصحة، وعضوية ممثلين لكل من وزارتي الصحة والتعليم العالى، والأكاديمية الطبية العسكرية، ونقابة الأطباء البشريين، ويكون القيد في السجل لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة مع تحديد الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد القيد.