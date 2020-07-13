«الداخلية»: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 2118 سائق نقل جماعي خلال 24 ساعة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2118 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 82,070

تعافي 24,419

وفيات 3,858

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