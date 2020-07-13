شكرا لقرائتكم خبر عن «لو بتصرف 4 آلاف جنيه بالبنزين هتصرف 2000».. تعرف على شروط تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة التي تم عرضها أمس خلال افتتاح مشروع «الأسمرات 3» هي لتحفيز الاستهلاك ودعم الصناعة الوطنية، مشيرة إلى التعاون مع وزارة الداخلية لحصر السيارات التي ما زالت تعمل بالرغم من مضي أكثر من 20 عامًا على صنعها، خاصة سيارات الميكروباص والأجرة، وأخرى وبعضها مضي عليها أقل من 20 عاماً ولكنها تعمل بالبنزين.

وأضافت «جامع» مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز» اليوم الاثنين، مع أسماء مصطفى، أنه في ضوء توافر الغاز والاكتشافات البترولية الأخيرة في مصر أصبح هناك توجه باستخدام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين وخاصة أن استخدامه سيؤدي لتوفير مادي للجميع، بالإضافة لحماية البيئة وهو أمر هام.

فإذا كان الفرد يصرف 4 آلاف جنيه على سيارته باستخدام البنزين، وسيصرف ألفين فقط بالغاز، فهذا سيؤدي لتوفير أمواله بنسبة النصف، موضحة: «أي حد عنده عربية مكملتش 20 سنة وبتشتغل بالبنزين وقدرة موتورها لا تقل عن 75% يستطيع أن يذهب إلى مركز تحويل السيارات التابعة لوزارة البترول لتحويلها».

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أن تكلفة تحويل السيارة من 9 إلى 12 ألف جنيه، يتم سدادها خلال 5 سنوات عبر أقساط تسدد عند كل «تفويلة» للسيارة، منوهة «يعني التفويلة مثلا بـ100 جنيه، سيدفع صاحب السيارة 105 وهكذا»، موضحة أن المحور الآخر لتحويل كامل المركبة وتخريدها بمقابل مادى عبر برامج تمويلية ميسرة.

كان قد قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، أمس الأحد، إنه لن يتم ترخيص سيارات البنزين الجديدة إلا بالغاز، للحفاظ على البيئة والموارد التي لدى الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين.

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وأضاف السيسي أنه لن يمكن ترخيص مليون سيارة في عام أو اثنين أو ثلاثة، مضيفا: «مش هنرخص أي عربية جديدة إلا لو غاز، لما نقول لن نرخص عربية جديدة إلا بالغاز من حقنا كدولة بتنظم شؤون شعبها نعمل كدا».