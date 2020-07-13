شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقرر عودة العاملين بكامل القوة الأساسية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عودة جميع العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها في أماكن العمل المخصص لهم في أوقات العمل الرسمية بكامل القوة الأساسية، مع اتخاذ رؤساء القطاعات والادارات المركزية ومديري العموم التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ومنها ضرورة ارتداء الكمامات.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للعاملين المصابين بفيروس كورونا يتم منحهم إجازة استثنائية بموجب كتاب من اللجنة الطبية بالتأمين الصحي، بالإضافة إلى إنه للسلطة المختصة مباشرة اختصاصها في تقييم أوضاع العاملين ممن لديهم ظروف خاصة بما يتلائم مع طبيعة عملهم ولا يؤثر سلبًا على كفاءة سير العمل.