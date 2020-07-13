شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد إزالة أعلى برج مخالف فى محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الخليج 365، إزالة أعلى برج مخالف بمحافظة الجيزة، حيث يتم إزالة برج مكون من 14 طابقا مخالفا بمنطقة بشتيل بمركز ومدينة أوسيم.

وتستكمل محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة العقارات المخالفة، سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

و يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملات إزالة مكثفة بمركز أوسيم حيث تم البدء في إزالة برج مخالف مكون من 14 طابق بشارع الكباش ببشتيل بالإضافة إلي أنه تم إزالة 3 فيلا مخالفة وملحقاتهم من أسوار وغرف وبوابات بالكامل تتراوح مساحتهم ما بين 150 إلي 250 م بمنطقة الغناترة بطريق البراجيل وبجوار محور الضبعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أشار راشد أنه جاري استكمال إزالة 3 أبراج بشوارع طارق يحي ورمزي فرج و النور بالمريوطية بحي الطالبية إلي جانب استكمال إزالة عقار مخالف بكورنيش النيل بالوراق وعدد ٢ برج بشوارع الاربعين والمنشية بحي الهرم .

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وأكد محافظ الجيزة أنه تم إزالة 8 حالات بناء مخالف علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 275 م بمركز ومدينة البدرشين و إزالة عقار مخالف بالجلاتمة بمساحه 110 م بمركز منشأة القناطر.

لافتاً أنه تم إزالة تعديات على أراضي زراعية علي مساحة ٩٠٠م بطريق جسر الصليبية بشبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس بالإضافة إلى إزالة 5 مخالفات بناء علي مساحة 1000 متر بقري البرمبل وبني صالح ومنيل سلطان بمركز أطفيح لعقار واساسات مخالفة وبلوكات من الطوب الأبيض و ازالة مخالفات بناء بمساحة ١٠٠ متر تقريبا بشارع ٦ اكتوبر بالحوامدية.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع مشدداً على عدم الإكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الجزاء القانونى.