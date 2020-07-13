شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتابع امتحانات الفرق النهائية بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد منذ قليل، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أعمال امتحانات طلاب الفرق النهائية بجامعة عين شمس، ورافقه فى الجولة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وتفقد الوزير لجان مبنى الامتحانات حيث تعقد امتحانات طلاب الفرق النهائية لكلية الحقوق، برفقة الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد الكلية.

وأشاد وزير التعليم العالى، خلال ثانى جولاته لتفقد امتحانات الفرق النهائية بالجامعات، بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الكلية والجامعة لتسهيل وتأمين امتحانات الفرق النهائية.

كما استعرض الدكتور محمود المتينى، أوجه التطوير و تزويد كافة القاعات بالتهوية الجيدة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب و أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية.

وشهدت بوابات الحرم الرئيسى للجامعة اجراءات احترازية مشددة لتعقيم الطلاب قبل الدخول، فضلا عن الكشف الحرارى على الطلاب ، وتخصيص أماكن للدخول والخروج، والحفاظ على وجود مسافات بين الطلاب داخل اللجان.

ورفعت جامعة عين شمس حالة الطوارئ، تزامنا مع انطلاق ماراثون امتحانات الفرق النهائية، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص ببدء انعقاد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب السنوات النهائية بالجامعات خلال يوليو الجارى، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للتخرج.

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واستعدادا لامتحانات الفرق النهائية، اتخذت جامعة عين شمس كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد، ووفقاً للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الصحة، حرصًا على صحة وسلامة أبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة.

ويخوض ماراثون الامتحانات بجامعة عين شمس 49,500 طالب على مستوى كليات الجامعة، على أن تتراوح فترات الامتحانات فى اليوم الواحد ما بين فترة واحدة ببعض الكليات كما فى ( كلية الهندسة- طب الأسنان – الصيدلة – التمريض )، أو فترتان كما في كليات (الطب - الحاسبات و المعلومات- الألسن – التربية – التربية النوعية – العلوم – الحقوق)، أو أكثر من فترتين لتصل إلى ثلاث أو أربع فترات مثل كليات (التجارة – الآداب – البنات ).