شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينشر معلومات عن أول كشاف استشهادات مرجعية باللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، قائلاً: أضف دوريتك العربية الآن على الخريطة العالمية من خلال "الكشاف العربى للاستشهادات المرجعية". وأضاف وزير التربية والتعليم: الكشاف العربى للاستشهادات المرجعية أول كشّاف استشهادات مرجعية باللغة العربية، مستضاف على Web of Science متاح الآن للباحثين فى مصر.

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