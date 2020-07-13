شكرا لقرائتكم خبر عن 303 ملايين جنيه لانشاء محطة محولات بالضبعة لدعم شبكة كهرباء ​الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح اليوم الإثنين، مع أحد الشركات عقد إنشاء محطة محولات الضبعة جهد 220/66/22ك.ف سعة(2*175+3*40)م .ف.أ.

وأكدت مشالى فى بيان لها اليوم، أن هذا المشروع يهدف إلى تدعيم الشبكة القومية الموحدة بمنطقة الساحل الشمالى بديلا عن المحطة المؤقتة القائمة.

ويتبع هذا المشروع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا ويتم تمويل المشروع من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة إجمالية 303 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

تأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفى إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .