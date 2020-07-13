تعرف على برنامج هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان عن أهداف وشروط برنامج هندسة البرمجيات، والتي تعد واحدة من أهم التخصصات الحديثة التي نشأت لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات وتصميمها، ويعمل البرنامج على تطوير خطط وبرامج للتعامل مع هذا التطور، وتقديم الأفضل والاحدث من الناحيتين العملية والنظرية، و تعتبر الدراسة في البرنامج أكثر شمولاً من الأقسام الأخرى، بحيث يصبح الطالب أكثر دراية بكل ما يتعلق بمشروعات البرامج بدءً من متطلباتها إلى التحليل والتطوير والاختبار والصيانة، بحيث يمكن للطالب العمل في أي مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات ؛ وكذلك أنواع مختلفة ومتعددة من البرامج، كما يهدف البرنامج إلى ربط الطالب بسوق العمل منذ بداية القبول في البرنامج ، ويتم التدريب المناسب لكل مستوى من بدءً من المستوى الأول من خلال شركات البرمجيات الكبرى ، مما يضيف أثرً وزخما إيجابيا لمستوى الطلاب في البرنامج في السنوات الأخيرة.

وأوضح بيان صادر عن جامعة حلوان ، ان أهداف البرنامج تتمثل في الأتى ، تصميم وتطوير برنامج اكاديمي فى هندسة البرمجيات وفقا لمعايير الجوده بما يدعم تميز وتنافسية الخريج على المستوى المحلى والإقليمى، والتفاعل مع اصحاب المصلحة فى المجتمع فى مجال الصناعة ، و إعداد الطلاب لسوق العمل المحلى والإقليمى وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، و عمل نموذج لبرنامج اكاديمي متميز يعتمد على نظام الساعات المعتمدة وفقا معايير الجودة ، و اثراء البحث العلمى من خلال اعضاء هيئة التدريس ورفع مستوى وعى الطلاب نحو البحث العلمى ومواكبة التطور العلمى فى مجال هندسة البرمجيات بالكلية ، و تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس بما يدعم الفاعلية التعليمية فى مجال هندسة البرمجيات، و تطوير النظم الإدارية الداعمة لبرنامج هندسة البرمجيات .

وأوضح الدكتور أسامة إمام عميد الكلية أن كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان هي أول كلية حاسبات ومعلومات في مصر أنشأت هذا البرنامج المعتمد في عام 2006،والذى يتصف بأنه برنامج متميز علي مستوى العالم ويعتبر إضافة علمية لطلاب الكلية، فضلا عن ذلك يلقى أبناؤنا الطلاب مزيجا من الرعاية الفائقة في سائر الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية إضافة إلى ما تقدمه الجامعة من خدمات طلابية تتمثل في المطاعم والملاعب وغيرها.

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وأشارت الدكتورة أماني عبده منسق البرنامج أن الدراسة في هذا البرنامج تعتمد على الساعات المعتمدة بمعدل 129 ساعة مقسمة إلى ثمانية فصول دراسية،كما يختار مجلس إدارة البرنامج الأساتذة المتخصصين في مجالات مختلفة ومتنوعة من داخل الكلية ومن الجامعات المصرية المختلفة من أجل إثراء العملية التعليمية وتبادل الخبرات المختلفة في البرنامج،بالإضافة إلى تقديم منحاً للدراسة وذلك للطلاب المتفوقين في الدول الأجنبية لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين متتاليين، وفرص التدريب للطلاب في شركات البرمجيات الكبيرة من أجل تأهيل الطالب لسوق العمل.

ويرشح مجلس إدارة البرنامج خريجي البرنامج للعمل في كبرى الشركات والتوجيه الأكاديمي لمساعدة الطلاب على اختيار مواد الدورة التدريبية وحل مشكلاتهم الأكاديمية.

و للتقديم في البرنامج للطلاب المستجدين: يرجى التواصل البريد الإلكترونى: [email protected]

ويشترط الحصول علي ثانويه عامه حديثه، وورقه الترشيح من التنسيق لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان أو كليه للحاسبات لأى محافظة، وفي حالة التحويل للبرنامج من داخل الكليه (الشعبه العامه)، يجب أن يكون الطالب ناجح في الفرقه المحول منها، و لاتزيد عدد ساعاته عن 64 ساعة،وفي حالة التحويل للبرنامج من خارج الكلية، ويجب أن يكون الطالب حاصل علي مجموع اي كليه للحاسبات والمعومات، وأن يكون الطالب ناجح في الفرقة المحول منها، وان لا تزيد عدد ساعاته عن 64 ساعة.