شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة ترفع 1225 حاله إشغال للمقاهى والمطاعم والمحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية الفتح التدريجى لبعض الأنشطة والمنشآت التى تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهى والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وصالات الجيم.

وأشار المحافظ إلى إنه تم شن سلسله من الحملات أمس علي مستوى الأحياء والمراكز أسفرت عن رفع 1225 حالة إشغال متنوعة استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية و لرفع الاشغالات ومتابعه مدي التزام المحال والمقاهى والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدي علي حرم الطريق العام.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار فى المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والإشتراطات الصادرة والخاصة بتواجد 25 % من القدرة الأستيعابية للمنشآت التى تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى فضلاً عن إغلاق المحال التجارية فى التاسعة مساءً والمطاعم والمقاهى فى تمام العاشرة مساءً.

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وشدد محافظ الجيزة على ضرورة التصدى بكل حسم مع أى مخالفه مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التى تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.

وشملت مجهودات رفع حالات الأشغال التى نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة المرافق رفع 69 حالة إشغال فى حى جنوب الجيزة و114 حاله ببولاق الدكرور و 212 بالهرم والمنطقة الأثرية و 58 حالة بالعمرانية و 134 بالطالبية و 61 بشمال الجيزة و 45 بالدقى و97 حاله إشغال بالعجوزة و 48 بالوراق و 36 بأوسيم و 175 بأكتوبر والحدائق و 37 بكرداسة و 17 بالعياط و 26 فى أبو النمرس و 28 بالصف و 5 بالواحات البحرية و 16 باطفيح و 10 بالبدرشين و 35 بالحوامدية.