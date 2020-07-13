شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. دار الإفتاء تؤكد : التنمية طريق لمحاربة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دار الإفتاء المصرية أن التنمية طريق لمحاربة الإرهاب؛ لافتة إلى أن الإسلام أكبر مصدر للحضارة والرقي على مر القرون.

وأضافت فى فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار أن التأمل فى نصوص القرآن والسنة، والمقاصد العامة لشريعتنا الإسلامية، يرشدنا إلى أن صناعة الحضارة وعمارة الأرض وتدبير منافع الناس والاجتهاد فى تحقيق ذلك هو مراد إلهى تتحقق معه معانى استخلاف الإنسان فى الأرض، ويثاب المرء عليه فى الدنيا والآخرة.

Advertisements

وأشارت الدار إلى أن حضارة الإسلام تنطلق من بناء الإنسان وتقوم على إرساء قيم العدل والمساواة والحرية والتسامح، مصداقًا لقول الله تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]. أي: أمركم بعمارتها.