شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بمنافذ المجمعات.. انخفاض سعر الليمون إلى 15جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة، استقرارا على مدار الأيام الماضية، وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنبن بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

-الطماطم بسعر 4.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 5جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه.

-الكوسة بـ5 جنيهات للكيلو والجزر بـ5 جنيهات والخيار بـ4 جنيهات

-الباذنجان الرومى بـ 4.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 7 جنيهات للكيلو

-الفلفل البلدى بـ 5 والليمون 15 جنيها.

-الباميا الخضراء بـ20 جنيها

-التفاح البلدى بـ15 جنيها

-التفاح الإيطالي بـ23 جنيها

-كانتلوب بـ7.5 " أناناس" جنيه

-بطيخ بـ5,5 جنيه

-الموز المستورد بـ24 جنيها

-العنب بـ11 جنيها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الخضروات بمنافذ المجمعات.. انخفاض سعر الليمون إلى 15جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.