- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آراء المواطنين حول أسباب التحرش: لا علاقة للملبس بالتعرض للمضايقات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت في الآونة الأخيرة قضايا التحرش والتي أثارت ضجة كبري وأصبحت الأكثر شيوعا وبحثا على مواقع البحث والسوشيال ميديا وقام ”الخليج 365” باستطلاع آراء عدد من المواطنين حول قضية التحرش.
وقالت دنيا، وتعمل شيف، إن الملابس تعتبر حرية شخصية للمرأة وأنها ليست السبب في التحرش، فهي شخصيا ارتدت جميع أنواع الملابس وتعرضت للمضايقات حتى النقاب حينما ارتدته لم تسلم من التعرض للتحرش.
وقالت رضا حداد، ربة منزل، إن التربية هي العامل الأساسي في تهذيب أخلاق الولد والبنت مضيفة:"لو ربيتي كويس ما تخفيش من أي حاجة ولو الرجل المتربي شاف بنت عريانه مش هيبصلها".
وعلق الطالب عبد الرحمن بكلية النظم والمعلومات على تلك القضية قائلا إن على الشاب أن يغض بصره مضيفا: فى أي دولة أخرى البنت حره في لبسها "ممكن ماتكنش لابسة حاجة خاص وماحدش بيبص عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد آراء المواطنين حول أسباب التحرش: لا علاقة للملبس بالتعرض للمضايقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.