شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آراء المواطنين حول أسباب التحرش: لا علاقة للملبس بالتعرض للمضايقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت في الآونة الأخيرة قضايا التحرش والتي أثارت ضجة كبري وأصبحت الأكثر شيوعا وبحثا على مواقع البحث والسوشيال ميديا وقام ”الخليج 365” باستطلاع آراء عدد من المواطنين حول قضية التحرش.

وقالت دنيا، وتعمل شيف، إن الملابس تعتبر حرية شخصية للمرأة وأنها ليست السبب في التحرش، فهي شخصيا ارتدت جميع أنواع الملابس وتعرضت للمضايقات حتى النقاب حينما ارتدته لم تسلم من التعرض للتحرش.

وقالت رضا حداد، ربة منزل، إن التربية هي العامل الأساسي في تهذيب أخلاق الولد والبنت مضيفة:"لو ربيتي كويس ما تخفيش من أي حاجة ولو الرجل المتربي شاف بنت عريانه مش هيبصلها".

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وعلق الطالب عبد الرحمن بكلية النظم والمعلومات على تلك القضية قائلا إن على الشاب أن يغض بصره مضيفا: فى أي دولة أخرى البنت حره في لبسها "ممكن ماتكنش لابسة حاجة خاص وماحدش بيبص عليها".







