شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يصرف مكافأة إضافية لـ 3 مديريات إقليمية لارتفاع حصيلة صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت 3 مديريات إقليمية بوزارة الأوقاف حصيلة مبيعات صكوك أضاحى تجاوزت ما تم تحصيله خلال العام السابق 2019 م / 1440هـ فى مديرياتهم، وهى مديريات: الفيوم - شمال سيناء - أسوان.

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف صرف مكافأة إضافية قدرها (خمسة آلاف جنيه) لكل مديرية من هذه المديريات ، مع تمييز مكانهم في الجدول بنجمة إلى جوار المديرية، علمًا بأن هذه المكافأة سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى.

وكانت اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحى بوزارة الأوقاف أعلنت عن إطلاق مسابقة العشر الأواخر من ذي القعدة لصكوك الأضاحى، تحفيزًا للعمل الخيرى لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إن الجوائز التحفيزية كما يلى: 1 - مكافأة قدرها خمسون ألف جنيه لكل مديرية تحقق 2000 صك جديد فأكثر بعد آخر تحديث وآخر رقم سجلته، خلال الفترة من 22 ذي القعدة إلى العاشرة من مساء يوم 1 من ذى الحجة.

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2 - مكافأة قدرها عشرون ألف جنيه لكل مديرية تحقق 1000 صك جديد فأكثر بعد آخر تحديث سجلته، وذلك خلال الفترة من 22 ذى القعدة إلى العاشرة من مساء 1 من ذي الحجة.

3 - مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل مديرية تحقق 500 صك جديد فأكثر بعد آخر تحديث سجلته، خلال الفترة من 22 ذى القعدة إلى العاشرة من مساء 1 ذى الحجة.

4 - مكافأة قدرها ثمانية آلاف جنيه لكل مديرية من المديريات (أ) وعشرة آلاف لكل مديرية من المديريات (ب) التي لم يسبق لها صرف أي إثابات في مشروع صكوك الأضاحي هذا العام تكمل ما حصلته وسجلته خمسمائة صك قبل العاشرة من مساء 1 من ذي الحجة.

5 - من يسجل خمسمائة صك جديدة يوم الاثنين 22 من ذي القعدة وفق النظام التحفيزي السابق الذي ينتهي العمل به مساء اليوم الاثنين ، يتم الصرف له وفق النظام القديم ، ويبدأ في النظام الجديد من الرقم التالي للصرف.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى.