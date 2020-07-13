شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مدراء البيع بالشركة العامة للجملة لتنشيط حركة مبيعات السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ققررت الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، تغيير بعض مدراء إدارات البيع فى الفروع التابعة للشركة فى مناطق شمال القاهرة، وبورسعيد والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والإسماعيلية لتنشيط حركة المبيعات المستهدفة بالشركة من السلع الحرة .

يأتى ذلك فى الوقت الذى يستقبل فيه موقع "دعم مصر " طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية للحصول على الخدمات الجديدة عبر الموقع، لتقليل الزحام على مكاتب التموين ومنها نقل البطاقة من محافظه لأخرى، واستخراج بطاقات الفصل الاجتماعى، وإعادة إرسال الرقم السرى، بالإضافة إلى الخدمات التى كانت تتواجد على الموقع مسبقاً، وهى استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة فى مركز نظم المعلومات بالعمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع فى ميكنتها فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة التموين بالتوسع فى ميكنة منظومة التموين للمساهمة فى تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.

ويذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقه الدعم، وذلك فى إطار التحول الرقمى الشامل للدولة لافتا إلى تطوير الخدمات المقدمة على موقع دعم مصر بإضافة خدمات جديدة عليه لم تكن متاحه قبل ذلك كالنقل من محافظه لأخرى والفصل الاجتماعى وإعادة إرسال الرقم السرى بالإضافة إلى الخدمات التى كانت تتواجد على الموقع مسبقاً فى استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.