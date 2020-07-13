رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر يقود حملات مكبرة لإزالة المخالفات والتعديات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قاد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسؤولو الجهاز، حملات لإزالة المخالفات والإشغالات والتعديات بعدة مناطق بالمدينة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة عدة مخالفات والتي تمثلت في مخالفة المخطط العام وزيادة النسبة البنائية للخدمات بتنفيذ كافتيريات وملحقاتهما بأحد الكومباوندات السكنية، وكذا إزالة الإشغالات والمخالفات بالحي الثانى عشر (شارع كان كان)، وفض الأسواق العشوائية والباعة الجائلين بالمنطقة، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، والأمن المركزي، والمطافىء، شرطة ومباحث التعمير.

ووجه رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، مسئولي جهاز المدينة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة والتعديات على الطريق العام، ومخالفة النشاط.

وأكد الشربيني، استمرار الحملات للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة ومنع مخالفات البناء، وأن جهاز المدينة لن يتهاون في التصدي لأي مخالفات، وسيتم إزالتها على الفور لردع المخالفين وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وطالب الشربيني، قاطني مدينة 6 أكتوبر بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالبناء، مشدداً على أنه سيتم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التي تنفذ بعد صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.