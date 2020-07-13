مطار القاهرة يستقبل 13 رحلة دولية على متنها 1869 راكبًا من جنسيات مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، 13 رحلة طيران دولية، نقلت حوالي 1869 راكبًا من جنسيات مختلفة، قادمة من عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت 13 رحلة منهم رحلة قادمة من ألمانيا، النمسا، المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، اليمن، أثيوبيا، عمان، السودان.

وتقوم سلطات المطار بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​