مطار القاهرة ينقل 12159 راكبًا من جنسيات مختلفة على 109 رحلات.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إنه يصل على مدار اليوم الإثنين، 54 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 7515 راكبًا من جنسيات مختلفة، كما يقلع من المطار 55 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 4644 راكبًا.

وأضافت المصادر أن الصالات الوصول تستقبل خلال الـ٢٤ ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصاً في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.