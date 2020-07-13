دون خسائر.. "زراعة القاهرة": السيطرة على حريق في محطة التجارب الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إنه نشب حريق مساء أمس الأحد، في بعض نموات الغاب الملاصقة لسور محطة التجارب الزراعية.

وأضاف "مصطفى" في بيان اليوم الاثنين، أن الأمن الإداري بالمحطة قبل نشوب الحريق بدقائق قام بطرد مجموعة من الشباب كانوا تسللوا إلى محطة التجارب، ثم فوجيء الأمن الإداري بعدها بإشتعال بقعة نيران سرعان ما انتشرت بفعل الرياح لتشتعل النباتات الملاصقة للسور.

وأوضح عميد كلية الزراعة، أن مساحة الحريق حوالي من 4 إلى 5 متر عرض في 15 متر طول بمحازة سور المحطة وتم السيطرة على الحريق في دقائق، باستخدام مواتير رش المياه بالمحطة ثم بمساعدة رجال الحماية المدنية.

وأكد عميد كلية الزراعة، أنه لا توجد أي خسائر مادية في أي من مرافق المحطة أو في أي مساحات بأي من وحدات المحطة البحثية، مؤكدًا أيضًا عدم إصابة أي شخص سواء داخل المحطة أو خارجها.