ضبط مدير مخزن حجب 33 ألف "كمامة وجوانتي" عن الأسواق لرفع أسعارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة محرم بك (بمحافظة الإسكندرية ) لحجبه عن التداول ( 33 ألف و428عبوة وقطعة أدوية ومستلزمات طبية "كمامة – جوانتي– مطهر –مضاد حيوي- مسكنات") بقصد رفع أسعارها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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