شرطة التموين تضبط 1000 قضية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1057) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها: ضبط مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (12 طن "سكر حر – أرز أبيض") بقصد رفع أسعارها. كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية (بمحافظة الجيزة) لحيازته (8 طن "مكرونة – أرز") معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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