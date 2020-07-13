أمن المنافذ يضبط قضيتين هجرة غير الشرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة الاخيرة عن ضبط 3 قضايا تهريب "بضائع أجنبية الصنع – أجهزة قياس حرارة "ترمومتر طبى" – شفاطات مطابخ".. بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من (99 ألف جنيه). في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط قضية واحدة بمضبوطات بلغت أكثر من 29 ألف يورو، 11 قضية متنوعة أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي، عدم ارتداء كمامة)، 829 مخالفة مرورية متنوعة و تنفيذ 75 حكم قضائي متنوع بالإضافة إلى قضيتين تزوير إقامة وهجرة غير شرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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