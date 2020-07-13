ضبط مصنع بداخله 50 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مصنع لتصنيع الكمامات "غير مطابقة للمواصفات الصحية وبدون ترخيص والمملوك لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا.

وعثر بداخل المصنع على 10 ماكينات التصنيع، 36200 كمامة تحت التصنيع، 13800 كماماه منتج نهائي، 2500 عبوة فارغة للتعبئة، 1750 ملصق، كمية من مستلزمات الإنتاج "أقمشة، أستيك، دعامات"، بإجمالي كمامات (50000) منتج نهائي وتحت التصنيع.

وورد تقرير الجهات المعنية بأن الكمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك استمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.