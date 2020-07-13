مصر | ضبط شخص يبيع سماعات للغش في امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخص يبيع سماعات للغش في امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع سماعات صغيرة الحجم عبر موقع "فيسبوك" لاستخدامها في أعمال الغش داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص، بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع سماعات للغش داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة، أسفرت جهود الفحص الفنى وجمع المعلومات عن تحديد مرتكب الواقعة طالب، مقيم دائرة مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن سوهاج تم إستهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها ومحادثة بينه وأخرين تتضمن الإتفاق على بيع السماعات المشار إليها، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق إستفادة مادية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.