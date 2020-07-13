مصر | سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رجال مديرية أمن الشرقية، القبض على عناصر تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة الدراجات النارية.

بدأت الواقعة حين تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية من (مزارع، مقيم بدائرة المركز) بقيامه بمساعدة الأهالى بضبط لص وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية المعنية، وبسؤال المُبلغ قرر أنه حال قيادته دراجة نارية "ملكه" بطريق (الخشة الشرابية) بدائرة المركز، اعترضه المتهم المضبوط (سائق "توك توك"، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) بالإشتراك مع (شخصين آخراين)، مستقلين مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية، وإستولوا منه على دراجته النارية كرهًا عنه وفروا هاربين

وتمكن بمساعدة الأهالى من ضبط المتهم المشار إليه، وبحوزته مركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وأضاف بعثوره فى وقت لاحق على دراجته النارية المستولى عليها بمنطقة كوبرى كفر أبوزايد بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع شخصين (عامل- سائق "توك توك"، مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت عن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم المضبوط، وعقب علمهما بضبطه قاما بالتخلى عن الدراجة النارية المستولى عليها بمكان العثور.

كما تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط عاطلان "لهما معلومات مسجلة" مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (9) وقائع بذات الأسلوب بدوائر أقسام ومراكز شرطة (الخانكة - شبين القناطر - السلام أول بالقاهرة)، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمخزن "كائن أسفل مسكنهما".

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وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 8 متهمين بغسل 15 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وفي سياق آخر، تمكنت القوات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 8 عناصر إجرامية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وقاموا بشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالى (15 مليون جنيه) تقريبًا.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.