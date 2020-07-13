أخبار مصر | اليوم.. وصول 7 رحلات طيران تقل 1215 عاملا من العالقين بالكويت

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. وصول 7 رحلات طيران تقل 1215 عاملا من العالقين بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بسفارة مصر بالكويت، عن موعد وصول 7 رحلات طيران تقل 1215 عاملا من المصريين العالقين.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الاثنين، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 19 رحلة طيران تحمل على متنها 3599 راكبا إلى مطارات 8 دول: مصر، والإمارات، والهند، والنيبال، ولبنان، وباكستان، والأردن، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر 7 رحلات تقل 1215 عاملًا مصريًا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ7 سوف تصل إلى مطارات القاهرة، وسوهاج، أسيوط، والأقصر، مشيرًا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت، اليوم الاثنين الموافق 13 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1215 عاملا.

وقال: إن الرحلة الأولى على طيران العربية – مصر، رقم 554 قيام من مطار الكويت 11:55 تصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية على الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 200 عامل، والرحلة الثالثة على المصرية رقم 3277 قيام من مطار الكويت 14:50 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 290 عاملا.

أما الرحلة الرابعة على طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 17:05، وصل لمطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، والخامسة على الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05 وصول مطار أسيوط، وعلى متنها 145 عاملا، والسادسة على طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من مطار الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة على طيران الجزيرة رقم 1707 قيام من مطار الكويت 20:15 وصول مطار الأقصر وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.