أخبار مصر | صيدليات العزبي تطلق خدمة توصيل الدواء للمنازل عن طريق واتس آب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صيدليات العزبي تطلق خدمة توصيل الدواء للمنازل عن طريق واتس آب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الدكتور أحمد الساداتي المدير التنفيذي لصيدليات العزبي، أن صيدليات العزبي الوحيدة التي حصلت على شهادة الإيزو في مصر.
وتابع "الساداتي" خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر صيدليات العزبي، لدينا حاليًا أكبر كول سنتر في الشرق الأوسط، لتوصيل الأدوية إلى المنازل، عن طريق رقم 19600 او من خلال الواتس آب على أرقام صيدليات العزبي، لافتًا بأن التوصيل سيكون شامل جميع المحافظات من إسكندرية لأسوان.
وأوضح "المدير التنفيذي لصيدليات العزبي"، في البداية كان لدينا مركزين في القاهرة والجيزة، وحاليًا فروعنا وصلت إلى جميع محافظات مصر، بأجمالي 170 فرع بأستثناء محافظة دمياط والذي يتم افتتاح فرعها في شهر أغسطس القادم، مؤكدًا بأننا نستهدف إلى زيادة فروعنا إلى 195 فرع نهاية العام الجاري.
وكشف "الساداتي" في نهاية عام 2030 نستهدف التوسع في فروعنا لتصل إلى دول أفريقيا، لافتًا إلى أن الوقت الحالي يشهد طفرة كبيرة في توفير الدواء على عكس شهر يناير في بداية جائحة كورونا.
وأضاف "المدير التنفيذي لصيدليات العزبي" نعمل على تدريب طلبة كليات الصيدلة مجانا في الإجازة الصيفية، مضيفًا بأن التدريب شامل لأي جنسية مقيمة في مصر.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.