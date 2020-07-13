أخبار مصر | صيدليات العزبي تطلق خدمة توصيل الدواء للمنازل عن طريق واتس آب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صيدليات العزبي تطلق خدمة توصيل الدواء للمنازل عن طريق واتس آب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أحمد الساداتي المدير التنفيذي لصيدليات العزبي، أن صيدليات العزبي الوحيدة التي حصلت على شهادة الإيزو في مصر.

وتابع "الساداتي" خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر صيدليات العزبي، لدينا حاليًا أكبر كول سنتر في الشرق الأوسط، لتوصيل الأدوية إلى المنازل، عن طريق رقم 19600 او من خلال الواتس آب على أرقام صيدليات العزبي، لافتًا بأن التوصيل سيكون شامل جميع المحافظات من إسكندرية لأسوان.

وأوضح "المدير التنفيذي لصيدليات العزبي"، في البداية كان لدينا مركزين في القاهرة والجيزة، وحاليًا فروعنا وصلت إلى جميع محافظات مصر، بأجمالي 170 فرع بأستثناء محافظة دمياط والذي يتم افتتاح فرعها في شهر أغسطس القادم، مؤكدًا بأننا نستهدف إلى زيادة فروعنا إلى 195 فرع نهاية العام الجاري.

وكشف "الساداتي" في نهاية عام 2030 نستهدف التوسع في فروعنا لتصل إلى دول أفريقيا، لافتًا إلى أن الوقت الحالي يشهد طفرة كبيرة في توفير الدواء على عكس شهر يناير في بداية جائحة كورونا. وأضاف "المدير التنفيذي لصيدليات العزبي" نعمل على تدريب طلبة كليات الصيدلة مجانا في الإجازة الصيفية، مضيفًا بأن التدريب شامل لأي جنسية مقيمة في مصر. Advertisements