أخبار مصر | طلب إحاطة حول تأخر افتتاح مركز العلوم والتكنولوجيا بالسويس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول تأخر افتتاح مركز العلوم والتكنولوجيا بالسويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب بمحافظة السويس، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم حول مشاكل وعدم افتتاح مركز العلوم والتكنولوجيا بالسويس.

وطالب النائب في طلبه، اليوم الإثنين، استنادا للمادة 134 من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب باستدعاء وزير التربية والتعليم حول صرف ما يزيد عن 60 مليون جنيه على المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالسويس وحتي الان لم يتم افتتاحه رسميا.

وأضاف النائب، أنه حتي الان لم يتم تشغيل واستكمال والانتهاء من 19 حوضا للأسماك والأحياء المائية والتى تصل مساحتها لما يزيد عن 200 م 3 مياه على البحر مباشرة وعلى بعد حوالي كيلو متر من متحف السويس الاثري بمنطقة بورتوفيق بمنطقة حوض الدرس، فضلا عن عدم ترجمة شرطين من اللغة الانجليزية واللغة العربية للطلاب ورواد المركز بالاضافة إلي عدم وجود تعاقدات للصيانة والاجهزة والمصاعد الكهربائية والمعدات برغم من أن المركز يعتبر الاول من نوعه فى منطقة البحر الاحمر والقناة وسيناء ويعتبر الخامس على مستوي الجمهورية.

وتابع: بالإضافة إلى عدم الانتهاء من تشغيل الاكوريم لاحواض الاسماك والاحياء المائية وعدم وجود ميزانية ولائحة مالية للمركز، كل ذلك قد احال عن عدم الافتتاح الرسم وانتهاء التجهيزات وعدم استفادة ابناء وطلاب السويس من المركز وتأخيير افتتاجه رغم مرور 3 محافظين وحكومتين اي ما يزيد عن 6 سنوات منذ انشاءه عام 2014.

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.