أخبار مصر | طلب إحاطة لتوفير عقود شاملة للعمالة المؤقتة بوزارة الكهرباء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة لتوفير عقود شاملة للعمالة المؤقتة بوزارة الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة، إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن معاناة بعض العاملين في شركات وزارة الكهرباء من العمالة اليومية في الحصول علي حقوقهم.

وطالبت "عطوة" في طلبها، اليوم الإثنين، ضرورة توفير عقود شاملة للعمالة المؤقتة بوزارة الكهرباء حتى يحصلوا على كامل حقوقهم المادية والخدمية، مشيرة إلى أنهم يعانون من عدم إعطائهم حقوقهم، وسط تعنت من قبل الوزارة في تثبيتهم أو تحديث عقودهم بشكل يضمن الحصول على حقوقهم المادية والتامينية وغيره.

وتابعت: وهناك من العمالة اليومية في الوزارة مضت اكثر من 3 سنوات دون أي مظلة تأمينية أو اجازات أو صحية، رغم حقهم الكامل في ذلك حتى مع عدم التثبيت.

واردفت: أعلم أن هناك رغبة من قبل الوزارة وغيرها من المؤسسات الحكومية أو الخاصة، في عدم التزامها بعقود عمل تفرض عليها توفير مزايا مثل أجازات ورعاية صحية وغيرها وهى المزايا التى تمتع بها العمالة الدائمة، تكون فى الغالب أكبر من المزايا التى يتمتع بها أصحاب العقود المؤقتة.

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.